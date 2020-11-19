Офіційно: 310 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині станом на 19 листопада
Також за останню добу
летальних випадків – 6 (жінка 72 р. м. Тернопіль, чоловік 81 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. Теребовлянський район с. Кобиловолоки, жінка 74 р. Гусятинський район м. Хоростків, чоловік 81 р. Підволочиський район м. Скалат, чоловік 73р. Зборівський район с. Мшанець).
одужало – 114 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1032
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 24552 особи;
одужало – 19414 осіб;
летальних випадків – 330 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 6437 (5021 одужало, 73 летальних, 1343 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1197 (924 одужало, 9 летальних, 264 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1185 (977 одужало, 18 летальних, 190 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1027 (915 одужало, 17 летальних, 95 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1195 (914 одужало, 19 летальних, 262 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1146 (964 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 158 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1125 (921 одужало, 14 летальних, 190 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 579 (510 одужало, 8 летальних, 61 продовжують хворіти);
– Козівський район – 703 (568 одужало, 5 летальних, 130 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1440 (1239 одужало, 24 летальних, 177 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 606 (495 одужало, 2 летальних, 109 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1004 (841 одужало, 19 летальних, 144 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 917 (640 одужало, 7 летальних, 270 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 358 (288 одужало, 3 летальних, 67 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1008 (828 одужало, 25 летальних, 155 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2015 (1488 одужало, 20 летальних, 507 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1814 (1350 одужало, 24 летальних, 440 продовжують хворіти);
– Шумський район – 796 (531 одужало, 18 летальних, 247 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (64 особи)
Бережанський район (31 особа):
• м. Бережани – 13
• с. Потутори – 1
• с. Вербів – 1
• с. Жовнівка – 1
• с. Волиця – 2
• с. Рибники – 2
• с. Куропатники – 1
• с. Божиків – 1
• с. Волощина – 2
• с. Тростянець – 1
• с. Мечищів – 1
• с. Котів – 2
• с. Жуків – 2
• с. Урмань – 1
Борщівський район (27 осіб):
• м. Борщів – 12
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Дзвинячка – 1
• с. Устя – 2
• с. Боришківці – 2
• с. Шершенівка – 3
• с. Слобідка Мушкатівська – 1
• с. Кривче – 1
• с. Панівці – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Стрілківці – 1
Бучацький район (8 осіб):
• с. Бучач – 6
• с. Трибухівці – 1
• с. Підзамочок – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• м. Копичинці – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Котівка – 1
• с. Увисла – 1
• с. Суходіл – 2
• с. Яблунів – 2
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Сидорів – 1
Заліщицький район (1 особа):
• с. Устечко – 1
Збаразький район (21 особа):
• м. Збараж – 6
• с. Базаринці – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Синява – 1
• с. Олишківці – 1
• с. Старий Вишнівець – 2
• с. Кинахівці – 2
• с. Дзвиняча – 2
• с. Раковець – 1
• смт Вишнівець – 1
• с. Федьківці – 1
Зборівський район (9 осіб):
• м. Зборів – 5
• с. Тустоголови – 1
• с. Кудобинці – 2
• с. Мшанець – 1
Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 7
• с. Козівка – 1
• с. Августівка – 1
Кременецький район (17 осіб):
• м. Кременець – 10
• м. Почаїв – 1
• с. Кушлин – 1
• с. Хотовиця – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Горинка – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Коржова – 2
• с. Горожанка – 2
• с. Рідколісся – 1
• с. Комарівка – 1
• с. Горигляди – 1
• с. Світле – 2
Підволочиський район (21 особа):
• смт Підволочиськ – 10
• м. Скалат – 1
• с. Козярі – 1
• с. Гнилиці – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Супранівка – 1
• с. Скорики – 1
• с. Теклівка – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Митниця – 1
• с. Турівка – 1
Підгаєцький район (9 осіб):
• м. Підгайці – 8
• с. Голендра – 1
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• с. Ілавче – 1
• с. Залав’є – 1
Тернопільський район (19 осіб):
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 1
• с. Плотича – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 4
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Острів – 1
• с. Біла – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
️Чортківський район (34 особи):
• м. Чортків – 22
• с. Біла – 1
• с. Переходи – 1
• с. Косів – 2
• с. Сосулівка – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Джурин – 2
• с. Ромашівка – 1
• с. Пастуше – 1
• с. Нагірянка – 2
Шумський район (14 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Вілія – 1
• с. Бриків – 2
• с. Сураж – 4
• с. Онишківці – 1
• с. Угорськ – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Потуторів – 1
• с. Велика Іловиця – 1