Офіційно: 310 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині станом на 19 листопада

Також за останню добу

За весь час пандемії в Тернопільській області

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6437 (5021 одужало, 73 летальних, 1343 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1197 (924 одужало, 9 летальних, 264 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1185 (977 одужало, 18 летальних, 190 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1027 (915 одужало, 17 летальних, 95 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1195 (914 одужало, 19 летальних, 262 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1146 (964 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 158 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1125 (921 одужало, 14 летальних, 190 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 579 (510 одужало, 8 летальних, 61 продовжують хворіти);

– Козівський район – 703 (568 одужало, 5 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1440 (1239 одужало, 24 летальних, 177 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 606 (495 одужало, 2 летальних, 109 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1004 (841 одужало, 19 летальних, 144 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 917 (640 одужало, 7 летальних, 270 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 358 (288 одужало, 3 летальних, 67 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1008 (828 одужало, 25 летальних, 155 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2015 (1488 одужало, 20 летальних, 507 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1814 (1350 одужало, 24 летальних, 440 продовжують хворіти);

– Шумський район – 796 (531 одужало, 18 летальних, 247 продовжують хворіти);