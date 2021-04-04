На 5 трасах Тернопільщини обмежено рух автомобілів
До уваги водіїв! У зв’язку з ремонтними дорожними роботами на дорогах Тернопільської області буде обмежено рух автомобільного транспорту до 9 квітня.
Перелік автошляхів:
Р-39 Броди – Тернопіль
Реверсний рух автотранспорту від Манюків – 3 км в напрямку Залізців.
М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (Тернопіль-Бережани)
Реверсний рух автотранспорту на ділянці Тернопіль – Городище, ремонтні роботи на мостах в селах Підгороднє та Почапинці.
Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль
Ділянки реверсного руху на відрізку Дарахів-Доброполе.
Т-20-10 Збараж-Підволочиськ
Реверсний рух автотранспорту в межах сала Скорики, Підволочиський район.
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече
Ремонтні роботи на узбіччях і тротуарах ділянка Товсте-Чортків, транспортна розв’язка м. Чортків.