12:51 | 4.04.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На 5 трасах Тернопільщини обмежено рух автомобілів

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До уваги водіїв! У зв’язку з ремонтними дорожними роботами на дорогах Тернопільської області буде обмежено рух автомобільного транспорту до 9 квітня.

Перелік автошляхів:

Р-39 Броди – Тернопіль

 Реверсний рух автотранспорту від Манюків – 3 км в напрямку Залізців.

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (Тернопіль-Бережани)

Реверсний рух автотранспорту на ділянці Тернопіль – Городище, ремонтні роботи на мостах в селах Підгороднє та Почапинці.

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль 

Ділянки реверсного руху на відрізку Дарахів-Доброполе.

Т-20-10 Збараж-Підволочиськ

Реверсний рух автотранспорту в межах сала Скорики, Підволочиський район.

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

Ремонтні роботи на узбіччях і тротуарах ділянка Товсте-Чортків, транспортна розв’язка м. Чортків.

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