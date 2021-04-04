Скандал у Бучацькій міськраді: «ЄС» позбавляє людей можливості вирішувати проблеми шляхом петицій

Під час пленарного засідання сесії Бучацької міської ради, яке відбулося 30 березня, депутати від «Європейської солідарності» зробили скандальну пропозицію щодо збільшення прохідного бар’єру для електронних петицій.

Так, ЄСівці пропонують, що петиція повинні набрати 650 голосів, аби її розглянув голова Бучацької ОТГ Віталій Фреяк. Варто зазначити, що загальна кількість жителів сіл громади не перевищує п’яти сотень, а отже жителів Бучаччини фактично позбавляють права звернутися до місцевої влади з вимогою розглянути важливе питання.

Це рішення вкрай обурило депутатів. Вони кажуть: у такий спосіб місцевий осередок «Європейської солідарності» хоче закрити рота селянам.

Через скандальну пропозицію на сесії виникла словесна перепалка. Депутат Олег Грицак виступив, щоб довести безглуздість такого рішення з огляду на кількість населення в порівнянні з іншими громадами.

– Жодному із вас, депутатів, жителі Бучаччини не віддали більше ніж 350 голосів. Таку кількість отримали одиниці, за всіх інших проголосували від 17-ти до 50-ти людей. А сьогодні ви пропонуєте бар’єр для петицій у 650 голосів?! Це абсурдно. Закон про електронні петиції спрямований на підтримку місцевих ініціатив. Виходить, що ми забираємо у людей право на вирішення питань місцевого значення. Якщо, наприклад, у селі, де живуть 300 людей, потрібно буде зробити місток, то цього не станеться, бо 650 голосів неможливо набрати. Цей бар’єр менший лише за Київ та Одесу, – обурився Олег Грицак.

Він також зауважив, що голосування за збільшення бар’єру – вказівка голови Бучацької ОТГ Віталія Фреяка з партії «ЄС».

– Я вам розповім, чому так сталося. Після першої сесії я запитав одного депутата від «Європейської солідарності»: чому так?! Мені відповіли: «Фреяк дав вказівку провести по 650 і не менше». Прикро, що ви забрали гроші з благоустрою, ще й закриваєте рота селу, – зазначив Олег Грицак. – Давайте, можливо, поставимо планку у три тисячі. Увійдемо в книгу рекордів як громада, у якій потрібно найбільшу кількість підписів, щоб на петицію людей звернув увагу Віталій Йосифович Фреяк. Не хочете працювати, то не працюйте, пане Віталію, але не порушуйте закон й не давайте своїх вказівок. Закон передбачає мінімум сто голосів. Це вже треба мати нарешті якусь елементарну повагу до жителів громади.

Таким рішенням «ЄС» демонструє байдужість до вирішення важливих питань й небажання розглядати та підтримувати ідеї громадськості, вважає депутат.