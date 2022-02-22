На «БАМі» у Тернополі повністю термомодернізують радянську багатоповерхівку

Цими днями у Тернополі розпочалися підготовчі роботи з комплексної термомодернізації багатоквартирного будинку на вул. Київській, 7.

ОСББ «Київська, 7» увійшло в Програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» Фонду енергоефективності на умовах співфінансування, відповідно до якої 70% вартості робіт оплачує Фонд, 10% виділяється з бюджету Тернопільської громади, а всього 20% сплачують мешканці будинку.

Згідно з проєктом, роботи тут виконуються за пакетом послуг «Б» (комплексний), в рамках якого передбачено провести гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів, а також комплекс заходів з теплоізоляції і облаштування зовнішніх стін будинку.

Завдяки реалізації проєкту жителі будинку на вул. Київській, 7 уже незабаром відчують суттєву економію, адже знизиться енергоспоживання та зменшаться рахунки за комунальні послуги, а також покращиться зовнішній вигляд та технічний стан будинку, підвищиться комфорт та умови проживання і зменшаться викиди СО2.

До слова, це вже третій будинок у Тернополі, який модернізується за програмою «Енергодім». Зокрема, нещодавно завершилась комплексна термомодернізація багатоквартирного будинку ОСББ «Бандери, 106» за пакетом послуг «А», а наразі тривають роботи в ОСББ «Центральне-23» за пакетом послуг «Б».

Довідка. «Енергодім» – це державна програма, що передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний». Передбачається досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються в рамках цієї Програми принаймні у 20 %. Програма «Енергодім» діє на всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Програма «Енергодім» фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, співфінансується коштом ЄС та Уряду Німеччини, реалізується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC – Група Світового банку), за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ в Україні) та Програми розвитку ООН (ПРООН в Україні).

Учасниками програми можуть стати ОСББ, житлові будинки яких було введено в експлуатацію до 31 грудня 2009 року включно.