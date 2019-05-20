Від кого залежить, чи демонтують у Тернополі котельню на торфі?

Нагадаємо, ще 11-го березня 2019 року активістка звернулася до суду, щодо самочинного будівництво. А дискусії щодо впровадження у місті котелень на торфі тривають ще з початку 2017 року. Тоді анонсувалося, що в Тернополі запрацюють сім котелень на альтернативних видах палива. Зокрема, на вулицях: Київська, Купчинського, 14а, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Франка, 16, Живова, 12 та Просвіти, 9. Заради реалізації цього проекту побудували завод із переробки торфу на торф’яні крихти – сировини для котелень. Але влада забула одне, запитати мешканців.