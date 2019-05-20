Від кого залежить, чи демонтують у Тернополі котельню на торфі?
17 травня завершилося підготовче засідання у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак щодо самочинного будівництва торф`яної котельні на вулиці Київська, 3С.
За словами Юлії, засідання закінчилось задоволенням клопотання щодо допиту експерта. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська призначила розгляд справи на 10 червня.
Нагадаємо, ще 11-го березня 2019 року активістка звернулася до суду, щодо самочинного будівництво. А дискусії щодо впровадження у місті котелень на торфі тривають ще з початку 2017 року. Тоді анонсувалося, що в Тернополі запрацюють сім котелень на альтернативних видах палива. Зокрема, на вулицях: Київська, Купчинського, 14а, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Франка, 16, Живова, 12 та Просвіти, 9. Заради реалізації цього проекту побудували завод із переробки торфу на торф’яні крихти – сировини для котелень. Але влада забула одне, запитати мешканців.