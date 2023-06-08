Тернополян закликають встановити лічильники води

Закликаємо тернополян встановлювати лічильники у своїх помешканнях, щоб не переплачувати за споживання води, та сплачувати лише за спожиті обсяги.

Відповідно до закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» приладами комерційного обліку є будинкові лічильники.

Найочевиднішим плюсом від встановлення квартирного лічильника залишається можливість самостійно контролювати власні витрати. Це і встановлення правильного балансу при використанні води для санітарних потреб, і змога платити за чітко визначеними тарифами.

Водночас із минулого року встановлення квартирних лічильників у багатоповерхових будинках ще й дозволить зекономити. Після запровадження законодавчих змін розрахунки за послуги водопостачання і водовідведення відбуваються з врахуванням показників загальнобудинкового лічильника.

Коли сума квартирних лічильників і показники споживання води за загальнобудинковим лічильником не сходяться, то різниця розподіляється пропорційно до споживання між усіма мешканцями будинку.

Найпростіша ситуація в багатоповерхівках, де 100 % помешкань обладнані водомірами. А от у будинках, де хтось не встановив квартирний лічильник, уся різниця між сумою квартирних і загальнобудинковим водомірами нараховується абонентам без квартирного лічильника. Ці суми можуть бути в кілька разів вищими, ніж у платіжках абонентів зі встановленими в оселях водомірами.