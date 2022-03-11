На блокпостах Тернопільщини зменшилися черги

Поліцейські Тернопільщини спільно зі співробітниками інших правоохоронних структур та бійцями територіальної оборони цілодобово у посиленому режимі несуть службу на блокпостах.

Зі слів речника бригади тероборони ЗСУ Юрія Кульпи, спільні зусилля спрямовані на протидію воєнним загрозам.

«Ми у цілодобовому режимі виконуємо поставлені завдання із охорони об’єктів критичної інфраструктури, проведення заходів щодо виявлення та знешкодження розвідувально-диверсійних груп. Тісно співпрацюємо з силовими структурами області – управлінням служби безпеки, поліцією, Національною гвардією. Станом на ранок сьогоднішнього дня надзвичайних подій у місцях нашої дислокації не задокументовано».

Патрульні поліцейські, теж цілодобово несуть службу на блокпостах. Їхнє завдання – перевірка автомобілів, виявлення осіб, що перебувають у розшуку, огляд вантажів та супроводжуючої документації.

Як повідомила капрал поліції патрульної служби Яна Костюк, зараз зменшилася кількість транспортних засобів на блокпостах, тому довгих черг, як це було у перші дні введення воєнного стану, немає.