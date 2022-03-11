На Тернопільщині для захисників із залізних бочок виготовляють “буржуйки”

Ініціатива майстрів своєї – залізної – справи на Тернопільщині облетіла охоплену війною Україну з перших днів війни завдяки місцевим телеканалам ІНТБ та «Суспільне Тернопіль». З галицького краю, де, дякувати Богу, спокійно і не вибухають бомби, на фронтові гарячі місця відправляють саморобні локації для обігріву в польових умовах – «буржуйки» із 200-літрових залізних бочок.

Виробництво налагодили батько й син Мазепи, а помічниками є друзі, знайомі та всі охочі, у кого є бажання допомогти нашим захисникам у цей важкий час війни з московським ворогом. Координує важливу справу створення «буржуйок» Андрій – в мирному житті його більше захоплює музикування, а тепер, засукавши рукави, вдягнувши захисний щиток і взявши в руки необхідні інструменти, молодий чоловік легко опанував залізне ремесло.

– Бочки доставляють жителі Тернополя та прилеглих сіл, метал безкоштовно надають спеціалізовані підприємства, які є на території обласного центру, – розповідає Андрій Мазепа. – Такий обігрівач виготовити нескладно, потрібні лише матеріали та інструменти. Головні роботи – зварювальні. Оскільки в батька «золоті» руки, в нас це добре виходить.

У кожної «буржуйки» вмонтовані в «тіло» бочки дверцята, через які закладаються дрова на пристосоване залізне дно. Оскільки кожна конструкція на спеціальних приварених «ніжках», продукти згоряння падають просто на землю. Просто і зручно. А для захисників, які вибивають ворога із території Батьківщини і живуть далеко не в апартаментах, а в суворих польових умовах, це вкрай необхідна річ, біля якої можна погрітися і відпочити в перерві між боями.

Тернопільські майстри відправляють «буржуйки» на фронт щодня і відправили їх вже кілька десятків. Важливо також те, що їхню ініціативу підхопили інші небайдужі тернополяни та жителі сусідніх із Тернопільщиною областей, які згуртовано і дружно роблять свій посильний внесок у перемогу над російським загарбником.

Ганна МАКУХ