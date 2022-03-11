Речі безкоштовно: в тернопільський магазин щодня приходить сотня людей

Люди з областей, де тривають бойові дії, можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, дитячі іграшки та продукти у Тернополі. Про це розповіла засновниця благодійного магазину “BLAGOдать” Яна Шкуратова.

За її словами, щодня в магазин звертаються приблизно сотня людей.

Вибрати собі одяг прийшли Олена Кряжевська з онукою Каріною. Жінка каже, вони приїхали з Херсонщини, коли там почалися обстріли, речей з собою майже не взяли.

“Нам дали сумочку, нам дали чай. Ми куртку собі оцю вибрали. Тому в нас все добре, нам дали молочка, хлібчика”.

За словами засновниці магазину Яни Шкуратової, всі речі видають безкоштовно, але при цьому перевіряють, чи дійсно людина зареєстрована там, де зараз тривають бойові дії.

“З 24-го числа я вже знала, що це буде. Тому що в 2014 році я сама все це пережила, з чим люди зараз стикнулися. Я прекрасно розумію, як це їхати з одною валізою, з маленькими дітьми. Не мати, з чого поїсти, що поїсти, в що вбратися і взути дитину”.

Яна Шкуратова розповіла, що в магазин тернополяни можуть приносити речі, аби допомогти тимчасово переміщеним людям. Що саме потрібно – можна знайти на сторінці магазину в фейсбуці. Окрім того, потреби пишуть на фасаді закладу.

Магазин “BLAGOдать” діє понад рік. За словами Яни Шкуратової, до цього речі продавали, а виручені гроші спрямовували на благодійність. Окрім того, влаштовували на роботу жінок-переселенок та людей з інвалідністю.

Суспільне