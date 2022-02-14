На Борщівщині батьки залишили трьох дітей на паралізованого дідуся і поїхали на заробітки

В селі Бережанка на Борщівщині подружжя залишило трьох дітей та паралізованого пенсіонера і поїхали за кордон на заробітки.

Відомо, що дітям 16, 10 та 3 роки. Вони перестали відвідувати навчальні заклади, були позбавлені їжі та теплого одягу. Через це до поліції анонімно звернулись небайдужі. Зараз справу розглядає суд.



Зі слів заявниці, батьки поїхали за кордон близько двох місяців тому та залишили дітей із паралізованим дідусем, який також потребує догляду. Дане звернення для проведення перевірки та прийняття рішення було надіслане начальникові відділення поліції №1 в Борщові.

Однак, матеріали судової справи не містять відомостей щодо проведення перевірки по даному факту. Зокрема не перевірено наявність згоди органу опіки та піклування Скала-Подільської селищної ради на залишення дітей батьками на певний період та встановлення опіки та піклування над малолітніми і неповнолітнім. Окрім того, в протоколі не вказано обставин вчинення правопорушення, не зазначено свідків і чи взагалі такі були.



А тому суд відправив справу на доопрацювання.

Джерело: Тернопільські події