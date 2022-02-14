На території Почаївської лаври зникла молода жінка

Правоохоронці Кременецького відділу поліції розшукують жительку Гусятина Коваленко Марину Петрівну 1983 року народження.

11 лютого в обідню пору доби, жінка перебуваючи на території Почаївської лаври пішла до Троїцького храму, після чого зникла.

Її місце знаходження невідоме.

Була одягнена: в чорний плащ, темну довгу спідницю та чорні шкіряні черевики.

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати зниклу. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами в Кременці (03546) 2-22-45, 0673509300 або на лінію «102».