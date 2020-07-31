ТОП-5 порад як зіпсувати собі міні-відпустку на вихідних

Зайві речі. Візміть їх з собою якомога більше. Адже всі вони неодмінно знадобляться. Як завджи 🙃

🚗 Не плануйте нічого заздалегідь. І з маршрутом від точки А до точки Б і з готелем можна розібратися на місці. Це ж додаткові пригоди 🙃

📷 Фотографуйте все що бачите. Тільки так ваші знайомі і близькі повірять, що ви справді відпочили і готові знову багато працювати 🙃 🏜 Довіряйте фото і відгукам про туристичні місця в інтернеті. Не перечитуйте інформацію з різних джерел: не псуйте собі нерви 🙃 🛀 Не виходьте занадто часто із готельного номера – адже тільки там вам ніщо і ніхто не заважатиме. А ви якраз для цього й приїхали, правда ж? 🙃 🧩 А які анти-поради ви б додали до цього списку? 🙃 ІРРП – Інститут розвитку регіональної преси