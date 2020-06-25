Суд оштрафував тернополянина за перебування без маски на дитячому майданчику

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу Любомира В. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 30 квітня 2020 року, якою його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення правил щодо карантину людей та накладено штраф у розмірі 17 тис. грн., – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

Не погодившись із рішенням місцевого суду, чоловік подав апеляційну скаргу, в якій просив постанову скасувати та звільнити його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Слід наголосити: хоча Любомир В. був належним чином повідомлений, на судові засідання в суді першої та апеляційної інстанцій він не з’явився. Лише подав заяву, в якій просив розглядати справу за участі його представника.

Розглянувши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника особи, що притягується до адміністративної відповідальності, суддя Тернопільського апеляційного суду прийшов до переконання, що висновок місцевого суду про винуватість Любомира В. у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП ґрунтується на належних і допустимих доказах та підтверджується матеріалами справи.

Як встановлено місцевим судом, увечері, 26 квітня 2020 року під час патрулювання м. Тернополя до поліцейського взводу №2 роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Тернопільській області надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику одного з будинків по вул. 15 Квітня невідомі особи порушують правила карантину.

На місці події патрульні виявили 37-річного Любомира В. із явними ознаками алкогольного сп’яніння та без засобів індивідуального захисту. На вимогу поліцейських вдягнути захисну маску чоловік відмовився, поводився зухвало та нецензурно висловлювався.

У зв’язку з чим було складено три постанови про адміністративні порушення: за ч.1 ст. 178 КУпАП (поява в громадських місцях у стані алкогольного сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль), за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, що порушує громадський порядок та спокій громадян ) та за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Під час складення протоколів Любомир В. зателефонував до поліції та поскаржився на неправомірні дії патрульних, однак чітко пояснити суть скарги не зміг, але зізнався, що розпивав алкогольні напої на дитячому майданчику. Ця обставина підтверджується дослідженими місцевим судом відеозаписами.

Проаналізувавши матеріали справи, суддя Тернопільського апеляційного суду прийшов до висновку, що апеляційну скаргу притягнутого до адміністративної відповідальності слід залишити без задоволення, а постанову Тернопільського міськрайонного суду – без змін.

Щодо матеріалів про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), постановою Тернопільського міськрайонного суду від 14 травня 2020 року Любомира В. визнано винним і накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в дохід держави, що становить 51 грн.

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