На дорогах Тернополя проводять ліквідацію глибоких вибоїн

У Тернополі продовжують виконувати роботи з покращення експлуатаційного стану дорожнього покриття на тих вулицях, де утворились глибокі ями та вибоїни.

Зокрема, сьогодні, 20 грудня, над ліквідацією глибоких вибоїн у місті працює три бригади на вулицях Микулинецька, 15 Квітня, Текстильна та Збаразька.

Для роботи вони використовують бітумну органо-мінеральну суміш, які призначена для використання у холодну пору року та може використовуватися навіть при температурі до -5 градусів.