02:01 | 21.12.2023
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Новини Тернополя 

На дорогах Тернополя проводять ліквідацію глибоких вибоїн

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У Тернополі продовжують виконувати роботи з покращення експлуатаційного стану дорожнього покриття на тих вулицях, де утворились глибокі ями та вибоїни.

Зокрема, сьогодні, 20 грудня, над ліквідацією глибоких вибоїн у місті працює три бригади на вулицях Микулинецька, 15 Квітня, Текстильна та Збаразька.

Для роботи вони використовують бітумну органо-мінеральну суміш, які призначена для використання у холодну пору року та може використовуватися навіть  при температурі  до -5 градусів.

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