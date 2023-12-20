Meest Shopping – надежная доставка товаров с Amazon

В последнее время от друзей и коллег часто можно слышать фразы: «В магазине Amazon нашла шикарный пуховик», «Купил сыну наушники на «Амазоне» в два раза дешевле, чем у нас». Многие, заинтересовавшись таким популярным интернет-магазином, открывают сайт, изучают каталог, удивляются широкому ассортименту и уже готовы совершить много-много покупок, но «Амазон» в нашу страну товары не доставляет. Как быть? Можно и нужно воспользоваться сервисом Meest Shopping.

Meest Shopping − доставка заказов с зарубежных сайтов

С этим сервисом интернет-шопинг стал в прямом смысле безграничным, ведь компания доставляет заказы, сделанные на сайтах Турции, Европы, США. Как им воспользоваться для доставки с интернет-магазина «Амазон»? Алгоритм действий таков:

Регистрируетесь на сайте Meest Shopping и получаете ваш номер ID.

Во время регистрации на сайте Амазон Польша обязательно в поле для имени или фамилии вводите ваш ID-номер. Если вы уже были зарегистрированы на главном amazon.com, можно использовать те же логин, пароль.

Выбираете нужные позиции и добавляете их в корзину.

При оформлении заказа в поле «Адрес получателя» пишете ваш виртуальный адрес в Польше − координаты склада Meest Shopping в этой стране.

Ожидаете свои покупки − их не позже 2 недель доставят в Киев, Львов, Запорожье, Одессу, Днепр, Харьков и любые другие уголки Украины.

Гипермаркет Amazon

Украинский покупатель давно оценил преимущества шопинга в зарубежных интернет-магазинах:

широчайший выбор товаров;

достойное качество;

множество уникальных позиций;

регулярные акции от продавцов.

С сервисом доставки Meest Shopping стал доступен выгодный шопинг во многих топовых онлайн-магазинах США и стран Европы. Среди них самым крупным и самым известным считается «Амазон» – интернет магазин, на «витринах» которого представлены товары разных продавцов. Это торговая площадка для реализации новых и б/у вещей, настоящий гипермаркет. Покупатели со всего мира давно оценили преимущества «Амазон», скидки и акционные предложения которого всегда настоящие.

Что еще предоставляет Meest Shopping?

С удобным сервисом доставки возможны четыре способа зарубежного шопинга:

самостоятельные покупки – как в случае с «Амазон»;

выкуп товаров − покупатель предоставляет ссылку на позицию, а компания выкупает и доставляет товар;

выгодные предложения – помощь сервиса состоит в том, что он собрал самые выгодные предложения закордонных интернет-магазинов, а покупатель выбирает желаемое;

совместная корзина – покупатели вместе платят за доставку.

С Meest Shopping заказывать товары в интернет-магазинах из других стран легко и безопасно!