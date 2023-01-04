На Харківщині під час розмінування загинув тернопільський рятувальник Сергій Гоцуляк

Сьогодні, 4 січня, в колективі рятувальників Тернопільщини сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш товариш Сергій ГОЦУЛЯК, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Його життя обірвалось у віці 42 років.

На жаль, ця війна забирає з наших лав найкращих і найвідданіших…

Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях…