08:23 | 5.01.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі шукають листонош

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Щодня сотні мобільних поштових екіпажів вирушають до маленьких сіл, аби доставляти все необхідне: пенсії, посилки, листи, газети, гуманітарну допомогу, ліки тощо. 

Про вільну вакансію листоноші повідомили в «Укрпошті».

Обов’язки: їздити з командою за своїм маршрутом; розвозити посилки, газети, листи та рахунки; доставляти пенсії, грошову допомогу та перекази; доставляти супутні товари: продукти, ліки тощо; збирати комунальні платежі. 

Працівнику пропонують: офіційне працевлаштування з першого дня; сучасне авто, обладнане всім необхідним, та дружний екіпаж; соціальні гарантії за КЗпП України: стабільну заробітну плату 6700 грн (виплати двічі на місяць); бонуси за результатами вашої роботи; можливості кар’єрного зростання. 

 

Людей, яких зацікавила вакансія, просять телефонувати за номером: (050) 360-85-45 (у робочі дні).

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