У Тернополі шукають листонош

Щодня сотні мобільних поштових екіпажів вирушають до маленьких сіл, аби доставляти все необхідне: пенсії, посилки, листи, газети, гуманітарну допомогу, ліки тощо.

Про вільну вакансію листоноші повідомили в «Укрпошті».

Обов’язки: їздити з командою за своїм маршрутом; розвозити посилки, газети, листи та рахунки; доставляти пенсії, грошову допомогу та перекази; доставляти супутні товари: продукти, ліки тощо; збирати комунальні платежі.

Працівнику пропонують: офіційне працевлаштування з першого дня; сучасне авто, обладнане всім необхідним, та дружний екіпаж; соціальні гарантії за КЗпП України: стабільну заробітну плату 6700 грн (виплати двічі на місяць); бонуси за результатами вашої роботи; можливості кар’єрного зростання.

Людей, яких зацікавила вакансія, просять телефонувати за номером: (050) 360-85-45 (у робочі дні).