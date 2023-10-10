Понад 1,3 млрд грн податку на додану вартість сплатив до бюджету бізнес Тернопільщини

Упродовж січня-вересня цього року суб’єктипідприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 1 млрд 362,7 млн грн податку на додану вартість. Цена 186 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лише за вересень поточного року бізнес області спрямував до державного бюджету 181 млн грн податку на додану вартість, а це на 47,7 млн грн більше, ніж у вересні2022 року.

До слова, на Тернопільщині зареєстровано 2868юридичних осіб – платників податку на додану вартість.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори. Разом – переможемо!