14:31 | 14.04.2021
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Новини Тернополя 

Тернопільська ОДА шукає начальника одного з управлінь

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Тернопільська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на посаду начальника управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Оголошення опубліковано на порталі вакансій. 

Вимоги до кандидатів: ступінь вищої освіти не нижче магістра.
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: вільне.

Кінцевий термін подачі документів: 19.04.2021.

Контакти відповідальної особи: Масляк Галина Йосипівна, +38-(067)-425-5755, kadry4@te.gov.ua (mailto:kadry4@te.gov.ua).

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