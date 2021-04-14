Тернопільська ОДА шукає начальника одного з управлінь

Тернопільська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на посаду начальника управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської обласної державної адміністрації.

Оголошення опубліковано на порталі вакансій.

Вимоги до кандидатів: ступінь вищої освіти не нижче магістра.

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою: вільне.

Кінцевий термін подачі документів: 19.04.2021.

Контакти відповідальної особи: Масляк Галина Йосипівна, +38-(067)-425-5755, kadry4@te.gov.ua (mailto:kadry4@te.gov.ua).



