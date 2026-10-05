На круговому перехресті у Тернополі зіткнулися три автомобілі: є травмовані

3 жовтня у Тернополі на перехресті вулиць Лучаківського та Степана Будного сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Аварія трапилася близько 7:40. За попередніми даними, водій автомобіля Ford, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав переваги в русі та зіткнувся з Audi.

Від удару Ford відкинуло за межі проїзної частини, де автомобіль зіткнувся з припаркованим Renault.

Унаслідок ДТП водій Ford отримав тілесні ушкодження.

За фактом аварії правоохоронці встановлюють обставини події.