На круговому перехресті у Тернополі зіткнулися три автомобілі: є травмовані
3 жовтня у Тернополі на перехресті вулиць Лучаківського та Степана Будного сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Аварія трапилася близько 7:40. За попередніми даними, водій автомобіля Ford, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав переваги в русі та зіткнувся з Audi.
Від удару Ford відкинуло за межі проїзної частини, де автомобіль зіткнувся з припаркованим Renault.
Унаслідок ДТП водій Ford отримав тілесні ушкодження.
За фактом аварії правоохоронці встановлюють обставини події.