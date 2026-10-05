У Кременці 18-річний молодик обікрав два магазини

18-річному жителю Кременця оголошено підозру за двома фактами крадіжок.

Зловмисник вночі обкрадав магазини. Суми заявлених потерпілими збитків – від дванадцяти до сорока тисяч гривень.



За дві ночі – двоє потерпілих власників торгових закладів. Невідома особа проникала до магазинів, не захищених ні сигналізацією, ні камерами відеоспостереження. Шлях проникнення – пошкодження склопакетів металопластикових дверей. Усе вказувало, що діє місцевий зловмисник – і на його слід оперативникам карного розшуку вдалося вийти.



Причетним до крадіжок з магазинів виявився 18-річний кременчанин, студент одного з місцевих навчальних закладів. Чому молодий чоловік вирішив до своєї біографії додати кримінальний досвід – сам пояснити не може. Лише стверджує, що потрібні були гроші.



З одного торгового закладу зловмисник виніс товару та готівки майже на 40 тисяч гривень. Наступної ночі втамувати «апетит» легкої наживи вирішив у ще одній з місцевих крамниць – поцупив звідти товарно-матеріальних цінностей суму майже 12 000 гривень.



Під час затримання поліцейським вдалося вилучити частину коштів та товару. Слідчі Кремецького відділу поліції оголосили зловмисникові підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт. Триває досудове розслідування.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/18-richnomu-zhyteliu-krementsia-oholosheno-pidozru-za-dvoma-faktamy-kradizhok?fbclid=IwY2xjawUwTqtleHRuA2FlbQIxMABwZG9mBWJyaWQRMUJtQkF0WGFmT2ExREFpWjBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEes_lunHKYbpL4NT47T-62sgZM9BVV3UveWM4aAH4x-C-Rq-84ib_3XOMc-cI_aem_IY7lNsXdKhbrj9Ks6khYCA

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