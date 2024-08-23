На Тернопільщині триває всеукраїнська акція «Нитка єднання». Її влаштували у Кременці на Майдані Волі. Під час заходу учасники долучаються до створення найбільшого «теплого прапора» України. Про це розповіла співорганізаторка акції на Тернопільщині Віталія Федосєєнко.

«Прапор складається з маленьких в’язаних клаптиків жовтого і синього кольорів. Їх в’яжуть люди зі всієї України. Надсилають ці частинки у Волинську область і там громадська організація «Старт у нове життя» збирає і зшиває у великий прапор. Цей стяг увійде в Книгу рекордів України і вже є рекордним за розмірами, але його ще дошивають. Точно сказати, якого розміру він буде, поки що не можемо», – зазначила «Суспільному. Тернопіль» Віталія Федосєєнко.



За її словами, такі акції відбулися на Волині й у Хмельницькому: «У Кременці разом з внутрішньо переміщеними людьми, які проживають в Кременецькій та Озернянській громадах, будемо зшивати клаптики, які вони самі виготовили. Будемо доєднувати їх до «теплого прапора». Під час заходу відбуваються і майстеркласи для дітей та дорослих. Після завершення акції буде екскурсія історичними місцями Кременця для внутрішньо переміщених осіб», – розповіла жінка.

«Теплий прапор» презентуватимуть на Волині під час відзначення Дня прапора і Дня незалежності України. Тоді й фіксуватимуть рекорд, – зазначила Віталія Федосєєнко.