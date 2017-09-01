На об’їзній Тернополя — масштабна аварія. Є жертви

Сьогодні близько 15 год. на перехресті вулиць Об’їзна та М. Шептицького в Тернополі стався великий автозатор через аварію. За інформацією начальника обласного управління ДСНС Віктора Маслея, через несправність гальм у кювет перекинулася фура з цистерною, наповненою дизельним пальним (орієнтовно 30 тон).

Вантажівка зіткнулася з чотирма легковими авто: «Daewoo Sens», «Volkswagen Polo», «Volvo» та «ЗАЗ Славута». За попередньою інформацією, водій вантажівки помер в кареті “швидкої”, п’ятеро осіб сильно травмовані. На місці події працюють рятувальники, намагаються зупинити витік пального.