Незвичне свято Першого дзвоника в Тернополі: фоторепортаж

Без довгих палких промов чиновників, політиків та представників «чогось», лаконічно, вичерпно і цікаво відбулося сьогодні свято Першого дзвоника в Тернопільській спеціалізованій початковій школі повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов. Заклад розташований на вулиці Лесі Українки, 12 а в Тернополі.

На уроки учні ходять в шкільній формі, у День знань для кожного класу запропонували дрес-код. А ще школярі мали значки з логотипом своєї школи.

Захід розпочали рівно о 10:00 год., а о 10:26 завершили. У доволі спекотний день, на тісному для численних бажаючих подивитися на своїх школярів подвір’ї ніхто й не помітив, як швидко сплинув час.

Виступи адміністрації тривали по 30 секунд, зокрема завуч з навчально-виховної роботи привітала школярів англійською, – як і годиться для навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов.

Впродовж 15 хвилин з дітьми працювали аніматори в ролі мультиплікаційних героїв «Фіксиків». Вони урочисто провели першокласників за парти.

Тема квітів. У 3-і класі батьки купили один букет на всіх – кожен учень подарував своїй вчительці по троянді.

Після лінійки свято продовжилося у класних колективах. Кожен організувався по-своєму. Приміром, два класи поїхали на пікнік у Збаражі, інші пішли на майстер клас з розмальовування кавових котиків в етномайстерню «Коза Дереза», ще інші – в етногалерею «Спадок» у ТВЦ «Атріум».

Як розповіла «Погляду» директор школи Катерина Михайлівна Поліщук, за минуле літо в навчальному закладі відновили підлогу в спортзалі, встановили нові меблі – парти для класу англійської мови, двох-ярусні ліжечка для першокласників. Окрема родзинка школи – «розумні» сходи з підказками з української і англійської мов, математики.

У перший клас цьогоріч сюди прийшли 100 учнів. У цю школу потрапляють не всі бажаючі, а лише ті школярі, які складають відповідні тести на визначення рівня обізнаності станом на 6-річний вік. У кінці травня – на початку червня вони складали іспити на вступ в особливу школу. Це перша школа в Тернополі, де з учнями працюють за науково-педагогічним проектом “Інтелект України” Ірини Гавриш, введений тут 2015 року. Цьогоріч за цією програмою набрали два класи.

«Погляд» запитав у мами учня 2-А класу Дениса – Наталії Лобас про враження від нинішнього свята та чому вирішила навчати дитину саме в цій школі: «Дуже гарний захід. Коротко, лаконічно, діти задоволені – це головне. Виступ «фіксиків» на 100% краще, ніж промови політиків. Після лінійки клас сина їде на пікнік у Збараж, теж захоплива пригода. Цю школу для сина обрали, передусім, з двох причин – навчання триває повний день, до того ж з поглибленим вивченням іноземних мов».

Ірина Юрко.

Фото автора.