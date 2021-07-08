Шукають господарів собаці, якого нелюди на Чортківщині живцем замотали в поліетилен і вивезли в поле

В селі Васильківці неподалік Копичинців люди замотали пса в пакет і вивезли в поле.

Тварина зараз дуже худа і сидить на місці, де його залишили. Про це повідомляють у мережі Фейсбук в спільноті Чортків Безпритульні тварини.

«Локація с. Васильківці. Біля Копичинців. Худий як тріска. Стресує. Просим просто привезти!!!! Одним нам не справитись!!! Він помре ,там одне поле кругом… Хто може спробувати забрати і привезти в Чортків дзвоніть. Допоможіть! Тел. 0970558879,» – йдеться у повідомленні.