На пішохідному переході автівка травмувала дитину

Із забоями до лікарні звернулася одинадцятирічна жителька Тернополя. Неповнолітня отримала травму, коли знаходилася на проїзній частині дороги.

Аварія трапилася 10 січня близько 15:30 на вулиці Збаразька. Потерпіла разом із мамою переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій автомобіля Ford Focus вчасно не зупинився і зачепив дівчину.

Після огляду лікарями неповнолітню відпустили додому. Водій здав кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.