Вважали безвісти зниклим, – обороняючи Україну від окупантів, загинув воїн Олег Буцій з Тернопільщини





Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду, – повідомляють в селищній раді.

Обороняючи Україну від окупантів на фронті загинув воїн з села Велика Лука Буцій Олег Іванович (16.10.1983 р.н.).

Тривалий час захисника вважали безвісти зниклим. На жаль, підтвердилось найстрашніше – Олег Буцій загинув, прийнявши останній бій поблизу села Роботино Пологівського району Запорізької області.

Життя солдата – гранатометника 3-го батальйону оперативного призначення в/ч 3017 Олега Буція обірвалося 31 липня під час ворожого обстрілу.

У Героя залишились дружина Катерина, син Олександр і донечка Ніна.

Траурний кортеж з тілом полеглого захисника України прибуде до Великої Луки 6 грудня близько 13:00 години. Просимо жителів вийти до мосту та центральної дороги, щоб віддати останню шану воїну, який у боротьбі за Україну пожертвував найдорожчим – власним життям.

Панахида відбудеться 6 грудня о 19:00 годині, похорон розпочнеться 7 грудня о 12:00 годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Разом з вами розділяємо страшний біль втрати і скорботи…

Вічна памʼять і шана Герою!