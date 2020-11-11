На спиртозавод у Тернопільській області не знайшлося покупця
Аукціон із продажу Хоростківського спиртозаводу ДП “Укрспирт” за стартовою ціною 62,75 млн. грн. не відбувся, завод виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.
Завод, який розташований у м. Хоросткові, що на Гусятинщині, спеціалізується на виробництві біоетанолу. Добова потужність виробництва – 5,5 тис. дал. Виробництво на об’єкті тимчасово призупинено.
Фонд державного майна також виставив на продаж ще два спиртових заводи на Тернопільщині – Марилівський (Чортківський район) та Козлівський (Козівський район). Ці заводи продають з усіма приміщеннями та цехом.
Стартова ціна спиртового заводу в селищі Нагірянка розпочинається з 54 мільйонів гривень. На продаж пропонують склад сировини та готової продукції, крохмальний цех, бродильне відділення та інші приміщення. Торги відбудуться 12 листопада.
Продаж спиртового заводу в селищі Козлів проведуть 13 листопада. Стартова ціна комплексу складає 37,6 мільйона гривень. У випадку купівлі новий власник отримає виробничу лабораторію, спиртосховище, горілчаний цех, будівлю солодового відділення та інші.
Джерело: Тижневик “Номер один”