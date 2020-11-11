У МОЗ пояснили, хто і як може лікувати COVID-19 в домашніх умовах

Лікуватися вдома можуть тільки люди з COVID-19, які мають легкий перебіг хвороби.

Рішення стосовно медичної допомоги саме в домашніх умовах приймає тільки сімейний лікар.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 листопада.

“Медичні працівники – лікар або медична сестра – повинні здійснювати постійний контроль вашого поточного стану і контактних осіб.

Метод контролю обирається лікарем індивідуально, залежно від вашого стану”, – зазначив Степанов.



Це коли є невисока гарячка, до 38 ℃, що добре контролюється жарознижуючими препаратами. Що таке легкий перебіг захворювання?

“Тобто є підвищення температури до 38-38,2 ℃, при прийомі жарознижуючих препаратів одразу знижується температура”, – пояснює Степанов.

Також легкий перебіг характеризується нежиттю, легким кашлем без ознак дихальної недостатності. Дихальна недостатність – це коли є утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів або інколи й кровохаркання.

“Легкий стан також супруводжується відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану”, – зазначає міністр.

За його словами, ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвивається на другому тижні хвороби.

“Тому хворих необхідно активно спостерігати, а повторний огляд рекомендовано проводити саме в цей термін”, – зауважує Степанов.

Якщо у вас виникають проблеми, зокрема, ви не можете додзвонитися сімейному лікарю, міністр радить телефонувати в контакт-центр.