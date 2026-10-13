У центрі Тернополя 24-річний водій пошкодив авто жінки після зауваження: його розшукали патрульні

У Тернополі патрульні розшукали 24-річного водія автомобіля SsangYong, який після порушення правил дорожнього руху пошкодив автомобіль водійки, що подала звуковий сигнал. Під час перевірки інспектори також виявили невідповідність номерного знака та ознаки можливого втручання в ідентифікаційний номер кузова.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні на перехресті вулиць Руської та Богдана Хмельницького. Водій SsangYong рухався зі смуги для повороту праворуч, але продовжив їхати прямо, порушивши вимоги дорожнього знака 5.16 «Напрямки руху по смугах».

Коли водійка подала звуковий сигнал, щоб звернути увагу чоловіка на порушення, він вийшов з автомобіля та пошкодив її транспортний засіб.

Під час опрацювання звернення патрульні встановили, що номерний знак SsangYong не відповідає цьому автомобілю, і розпочали пошуки.

Наступного дня в центральній частині міста інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП виявили автомобіль, який відповідав орієнтуванню. За кермом перебував 24-річний чоловік. За даними поліції, він уже встановив номерні знаки, зареєстровані за цим транспортним засобом, та зізнався у скоєному.

На водія винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення вимог щодо використання номерних знаків. Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу.