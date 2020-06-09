Літні курси англійської мови відкриває у Тернополі канадець Тарас Малюжинський

Літні курси англійської мови відкриває у Тернополі канадець українського походження Тарас Малюжинський. Це будуть п’ять безкоштовних занять під назвою Critical Thinking of World Issues. Вони дозволять зануритися в англомовне середовище та вдосконалити рівень англійської з носієм мови.

Реєстрація тут: https://forms.gle/ 7mUKRVEvh3uoVhmo6



👆 Отож, з 6 липня по 10 липня 2020 р. у бібліотеці пройдуть літні англомовні курси під назвою “Критичне мислення про світові проблеми”. Щодня будуть заняття для дітей та дорослих. Дитяча група буде займатися о 14:00, доросла – о 17:00. Тривалість – 2 години.



❗Карантині обмеження змушують робити відбір учасників. В приміщенні бібліотеки може перебувати невелика кількість людей і на певній відстані. Тому планують лише по 20 учасників у кожній групі.



Вимоги:

♦️ рівень англійської мови – середній та вище середнього (перекладу на українську мову не буде):

♦️ заняття розраховані на школярів, студентів та дорослих;

♦️ заповнити реєстраційну форму до 30 червня 2020 р.

♦️ у разі відбору записатися у бібліотеку та оформити читацький квиток (20 грн./рік) до 6 липня;



Результати відбору оголосять до 5 липня 2020 р.



🏠 Адреса: м. Тернопіль вул. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна біблiотека для молоді – #tobm , 2 поверх, Вікно в Америку