На Тернопільщині атовець, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного із шести нападників

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони інкримінують працівники відділення №3 Теребовлі двадцятичотирирічному жителю села Глещава.

Хлопець, захищаючись від нападу шістьох напідпитку ровесників, ножем травмував одного з них. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові.

Нещастя трапилося 2 травня близько опівночі. За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки.

В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір’я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї.

Про непрошених гостей повідомив на лінію “102” і після цього одразу вийшов до дебоширів з ножем. Проте, коли почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки, каже Андрій Купчак, він був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно статті 118 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Триває слідство, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.