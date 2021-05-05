За три роки у власності родини головного медика Тернополя з’явилося дві квартири і виставковий зал

Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Даньчак та члени його родини за три останніх роки стали власниками одразу трьох об’єктів нерухомості – двох тернопільських квартир і одного… виставкового залу. Про це чиновник мерії повідомив у своїй декларації про доходи та майновий стан за 2020 рік.

У 2018 році родина Даньчаків стала власником маленької квартири у Тернополі площею 18 квадратних метрів. А вже наступного року Василь Даньчак придбав величезну за площею квартиру на 140 квадратних метрів, заплативши за неї 1 млн. 197 тис. 797 грн. У 2020 році дружина начальника відділу охорони здоров’я Світлана Володимирівна за 162 тисячі гривен придбала у Файному місті нежитлове приміщення – виставковий зал, площа якого становить 27,2 кв. м.

У власності Василя Даньчака також є автомобіль «Toyota Corolla» 2003 року випуску, який він придбав наприкінці 2015 року. Погодьтесь, непогана власність, як для 35-річного чоловіка і його дружини, асистентки кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.

У минулому році головний медик Тернополя від управління соціального захисту ТМР отримав соціальну допомогу при… народженні дитини в розмірі 10 тис. 320 грн. Працюючи за основним місцем роботи у тернопільському муніципалітеті пан Даньчак заробив 302 тис. 767 грн. або 25,2 тис. грн. щомісяця. Також за сумісництвом чоловік встигає працювати у Тернопільській міській комунальній лікарні №3, яка йому виплатила 19 тис. 486 грн.

Чималу суму до сімейного бюджету поклала дружина головного медика Тернополя Світлана Володимирівна, яка, працюючи у медичному університеті, заробила 281 тис. 113 грн. або 23,5 тис. грн. щомісяця.

Незважаючи на серйозні витрати, які були в родини Даньчаків останнім часом, вона має чималі збереження – як у готівці, так і у фінустановах. Так, глава сімейства має 10 тисяч доларів у готівці, а його дружина – шість тисяч «зелених». Шість і п’ять тисяч відповідно Даньчаки мають «під матрацом» у євро. І ще 50 тис. грн. Василь Ярославович зберігає вдома в національній валюті, а його дружина трішки більше – 90 тисяч гривень.

Нагадаємо, Василь Даньчак до переходу на роботу в міську раду Тернополя працював лікарем-урологом відділення відновної, реконструктивної та малоінвазивної хірургії Тернопільської міської комунальної лікарні №3.