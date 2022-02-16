Тернопільська лікарня із новим приймальним відділенням
КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня 2” із новим приймальним відділенням.
У приймальному відділенні облаштовано консультативно-оглядові приміщення, зали для очікування, розмежовано потоки пацієнтів.
Заклад отримав комп’ютерний томограф, цифровий рентген та УЗД апарати, техніку експертного класу для якісного обстеження пацієнтів.
— Побажання здоров‘я зараз актуальне як ніколи. На Тернопільщині активно триває модернізація закладів охорони здоров’я. Це відділення — одне найсучасніших в області. У нас є все, щоб медицина Тернопільщини вийшла на новий рівень по комфорту, ефективності та головне — якості.
Разом з нашими чудовими лікарями ми обов‘язково вирішимо цю задачу!, — переконаний голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш