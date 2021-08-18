На Тернопільщині вчитель аж через суд зміг отримати свою заробітну плату

Конституція України гарантує кожній особі право на працю та вчасну виплату винагороди за неї. Але що робити, коли працівник після звільнення не отримав усіх належних йому виплат за відпрацьовані дні? Така ситуація трапилася у пана Андрія, який працював вчителем однієї зі шкіл Чортківського району. Тому чоловік вирішив захищати свої права, звернувшись до системи безоплатної правової допомоги.

Чому виник такий спір між працівником та роботодавцем? З початком навчального року, батьки учнів середніх класів написали заяви про переведення дітей в інші навчальні заклади, хоча школа була готова до навчання та були сформовані відповідні списки. В зв’язку з цим, дирекція школи 2 вересня 2020 року оголосила про закінчення навчального процесу у 5-9 класах. Проте навчальним закладом змін по тижневому навантаженні затверджено не було, тому і не було затверджених змін до тарифікаційних списків школи.

У листопаді 2020 року вчителя звільнили за згодою сторін, проте з 1 вересня до дня звільнення він працював у навчальному закладі. Однак роботодавцем за цей період не нараховувалася та не виплачувалася заробітна плата вчителю, хоча сторони перебували у трудових відносинах.

Пан Андрій намагався вирішити конфлікт мирним шляхом, та неодноразово як до звільнення, так і після звільнення звертався до роботодавця із проханням виплатити заробітну плату. Але жодної письмової відповіді йому не надали, обмежившись усною відмовою у виплаті заробітку.

Тому Андрій мав право у судовому порядку вимагати виплатити йому заробітну плату за два місяці роботи, а також суму середнього заробітку за затримку розрахунку при звільненні.

Представляти інтереси клієнта у суді доручили адвокату Тамарі Денисовій, яка підготувала позов до суду.

Адвокат керувалася статтями Конституції України та Кодексом законів про працю України, які чітко визначають права працівника на оплату своєї праці. Враховуючи вимоги ст.47 КЗпП України власник або уповноважений ним органзобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП України. При звільнені працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за попередні два місяці.

Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Суд позов задовільнив та зобов’язав школу виплатити пану Андрію невиплачену заробітну плату та середньомісячного заробітку за затримку розрахунку при звільненні загальною сумою 32 тис. грн.

Завдяки системі безоплатної правової допомоги конституційне правона оплату праці було відновлено у судовому порядку.

З рішенням суду можна ознайомитись тут.