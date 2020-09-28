14:25 | 28.09.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині чоловік намагався себе спалити

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П’ятдесят відсотків обгорілого тіла – з такими ушкодженнями до лікарні госпіталізували жителя Гусятинського району. Чоловік, 1961 року народження, намагався себе спалити у приміщенні місцевого центру зайнятості.

За попередньою інформацією, потерпілий 28 вересня близько 11:45 прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію. Проте йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурила відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином та підпалив.

Працівники встигли загасити чоловіка, але вогонь пошкодив близько 50 відсотків тіла. Його бригада швидкої доправила до лікарні.

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