Чи можна повторно заразитись COVID-19?

Загальне число випадків коронавірусної інфекції перевищує 33 мільйонів чоловік у всьому світі, і більше одного мільярда людей замкнені в своїх будинках. Вчені активно шукають відповідь на один з найбільш ключових питань: як надовго виробляється імунітет у людей, які перехворіли коронавірусом?

Уявимо: до організму людини потрапляє коронавірусна інфекція. Що відбувається далі?

Передова лінія захисту в організмі від інфекції – це антитіло, яке називається імуноглобуліном М. Його головне завдання – зберігати пильність в організмі та попереджати імунну системи про віруси і бактерії.

Через кілька днів після зараження імунна система перетворює це антитіло(М) в другій тип, який зветься імуноглобуліном G. Він створений для розпізнавання і нейтралізації певного вірусу. Деякі люди отримують потужні нейтралізуючі антитіла до інфекцій, в той час як інші дають більш легку відповідь. Проте досі відомо, як довго люди, які перенесли Covid-19, залишатимуться несприйнятливими до повторного зараження.

Найшвидший спосіб оцінити імунітет – це аналіз крові, який шукає захисні антитіла в крові людей, які видужали. Але спочатку Ви повинні пройти тест. Оскільки це новий коронавірус, тест повинен дати відповідь «так» або «ні».

Нещодавно стало відомо лише про один випадок повторного зараження коронавірусною інфекцією, проте у чоловіка не було виявлено жодних симптомів недуги.

Все ж таки, можливо повторно захворіти на Covid-19. Проте, невідомо як організм буде відреаговувати на повторне зараження: захворювання буде протікати безсимптомно чи у більш легкій формі.

Чи варто носити маску людям, які вже перехворіли коронавірусом?

Однозначно – так. Оскільки вчені все ще вивчають, як у людей розвивається імунітет до SARS-CoV-2 після зараження, рекомендується продовжувати носити маску, дотримуватися гігієни рук та дистанціювання навіть після одужання від COVID-19, щоб захистити себе від можливості повторного зараження. Як ми переконалися, це можливо.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви маєте можливість пройти тестування на COVID-19.

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