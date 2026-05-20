На Тернопільщині чоловік ввозив вантажівки як «гуманітарку» для військових, а потім продавав їх

Мешканця Тернопільщини засудили за незаконне ввезення транспортних засобів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Незаконну схему викрили детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

Слідство встановило, що чоловік організував схему незаконного ввезення вантажного транспорту в Україну. Упродовж січня-березня 2026 року він придбав за кордоном два самоскиди MAN та тягач DAF із причепом. Загальна вартість транспортних засобів перевищила 2,1 мільйона гривень.

Для переміщення транспорту через митний кордон фігурант залучав водіїв-іноземців та використовував документи з неправдивими відомостями. Під час митного оформлення автомобілі декларували як гуманітарну допомогу нібито для потреб ЗСУ, що дозволяло уникати сплати митних платежів та проходження повного митного контролю.

Правоохоронці встановили, що після ввезення транспортні засоби не передавали військовим. Натомість автомобілі продавали через налагоджену схему збуту. Зокрема два самоскиди чоловік реалізував за 10 тисяч доларів США.

Загальна вартість незаконно ввезених транспортних засобів становить понад 2 мільйони гривень.

Крім того, детективи БЕБ задокументували факти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За кошти від продажу автомобілів та автозапчастин обвинувачений купував інші транспортні засоби, які використовував у власній діяльності.

У межах кримінального провадження вилучені транспортні засоби передадуть на потреби Збройних сил України.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України — контрабанда підакцизних товарів, та ч. 1 ст. 209 ККУ — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною протягом року здійснювати діяльність, пов’язану з переміщенням товарів через митний кордон України, зокрема гуманітарної допомоги.

Водночас суд звільнив чоловіка від відбування основного покарання з іспитовим строком на один рік.

Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Управління СБУ у Львівській області, а процесуальне керівництво — прокурори Львівської обласної прокуратури.