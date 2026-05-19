Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Андрій Поврозник з Тернопільщини

Одна за одною приходять сумні звістки в Залозецьку громаду, повідомляє селищний голова Андрій Нога.

Війна забирає молодих, чесних і відданих людей, на яких тримається наша земля…

На жаль, найгірші передчуття та довгі місяці очікування справдилися.

Офіційно 14 травня 2026 року підтверджено загибель нашого мужнього захисника Героя, ПОВРОЗНИКА АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, 26.01.1985 року народження, жителя села Гаї за Рудою.

Андрій віддав своє життя за свободу та незалежність України, виконуючи бойове завдання в Курській області ще 20 жовтня 2024 року. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своєму народові.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Воїна. Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Світлий спомин про нього назавжди залишиться в наших серцях.