Сімейний конфлікт у Тернополі завершився різаниною: жінка у важкому стані

У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство дружини. Під час сімейного конфлікту він завдав жінці численних ножових поранень, а правоохоронцям довелося застосовувати силу, аби зупинити нападника.

Подія трапилася 16 травня близько 17:20 у багатоповерхівці на проспекті Злуки. На спецлінію 102 звернулася місцева жителька, яка почула крики та сварку в сусідній квартирі. Коли жінка зайшла до помешкання, то побачила чоловіка з ножем у руках, після чого викликала поліцію.

На місце оперативно прибули працівники Тернопільського районного управління поліції. У коридорі квартири вони виявили чоловіка, який із ножем утримував свою дружину.

Поліцейські неодноразово вимагали від нападника кинути зброю, однак він не реагував. Щоб не допустити подальшої агресії та врятувати потерпілу, правоохоронці застосували фізичну силу та затримали чоловіка.

Як встановили слідчі, між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дружині близько десяти ножових поранень у різні ділянки тіла. Жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у неї множинні ножові поранення.

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.