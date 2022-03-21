Жительці Тернопільщини загрожує 12 років позбавлення волі за крадіжку двох мільйонів гривень

Зловмисниця спокусилася на гроші жительки Київщини, в котрої працювала доглядальницею її матері.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася жителька Київської області, котра тимчасово проживає у селі Іква. Жінка пояснила, що з помешкання, у яке вона вимушено переїхала разом з хворою матір’ю та її доглядальницею викрадено два мільйони гривень. У скоєному потерпіла запідозрила найману працівницю, адже та зникла.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Головного управління Нацполіції та Кременецького районного відділу спільно з працівниками Ковельського районного управління поліції з використанням оперативних можливостей встановили місце перебування зловмисниці та затримали її. Крадійка – жителька одного з сіл Кременеччини, 1965 року народження. Щодо неї розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу. За скоєне зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.