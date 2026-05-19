Тепло дорожче, ніж платять люди: на Тернопільщині узгодили мільйонну різницю в тарифах

У Тернопільській області узгодили обсяг заборгованості з різниці в тарифах на тепло та гарячу воду за перший квартал 2026 року. Відповідне рішення ухвалили під час засідання територіальної комісії з питань узгодження заборгованості.

Засідання провів заступник начальника Тернопільської ОВА Роман Свистун.

Комісія розглянула розрахунки КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за період з 1 січня по 31 березня 2026 року. За результатами обговорення члени комісії шляхом голосування узгодили обсяг заборгованості у понад 75 мільйонів гривень.

Йдеться про так звану різницю в тарифах — ситуацію, коли фактична вартість виробництва тепла та гарячої води є вищою за тариф, який сплачують споживачі. Саме через це виникає відповідна заборгованість.

Після узгодження матеріали планують подати до Міністерства розвитку громад та територій України для подальшого розгляду питання фінансування.

У Тернопільській ОВА зазначають, що в області триває активна підготовка до нового опалювального сезону. Спільно з громадами та комунальними підприємствами опрацьовують рішення для стабільного теплопостачання закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери та житлового сектору.

Узгодження таких розрахунків є одним із етапів підготовки до стабільного проходження опалювального періоду.

