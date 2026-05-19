Під час перевірки у Держпродспоживслужбі Тернопільщини виявили порушення законодавства

У Тернопільській області під час перевірки Головного управління Держпродспоживслужби виявили порушення у сфері захисту персональних даних. Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області.

Перевірку провів головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Омбудсмана. Під час аналізу встановили низку порушень вимог законодавства щодо обробки та захисту персональних даних громадян.

Зокрема, йдеться про відсутність визначеної відповідальної особи за захист персональних даних, нечіткі підстави для обробки інформації, неповідомлення громадян про збір їхніх даних, а також відсутність документального підтвердження нерозголошення персональної інформації працівниками, які мають до неї доступ.

За результатами перевірки склали відповідний акт та видали припис про усунення виявлених порушень.

У Представництві Уповноваженого наголосили, що в умовах воєнного стану захист державних ІТ-систем, реєстрів та персональних даних громадян має критично важливе значення. Органи влади, установи, підприємства та організації всіх форм власності зобов’язані забезпечувати належний захист інформації від незаконного доступу, втрати чи знищення.

Також громадянам нагадали, що у разі порушення прав у сфері захисту персональних даних вони можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини через гарячу лінію, електронну пошту або офіційні канали зв’язку.