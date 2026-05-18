На Тернопільщині чоловік придбав револьвер через OLX і переробив під бойові набої

Зборівський районний суд Тернопільської області ухвалив вирок у справі місцевого жителя, якого обвинувачували у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї.

Як встановив суд, у січні 2026 року чоловік через інтернет придбав револьвер «Stalker» калібру 4 мм Flobert за 4500 гривень. Згодом він самостійно переробив зброю під бойові набої калібру 5,6 мм, після чого зберігав її у своєму помешканні.

Надалі, у лютому 2026 року, обвинувачений продав перероблений револьвер за 6000 гривень особі, яка діяла під контролем правоохоронців. Після угоди зброю було вилучено поліцейськими.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.263 та ч.1 ст.263-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 3 років і 3 місяців позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Також суд зобов’язав засудженого періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Речовий доказ — перероблений револьвер — підлягає знищенню після набрання вироком законної сили.