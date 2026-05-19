Тернопільщина втратила захисника Михайла Олексишина

Обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця, жителя с. Шибалин ОЛЕКСИШИНА Михайла, повідомляють у Бережанській міській раді.

Михайло ОЛЕКСИШИН народився 26 липня 1970 року в с. Шибалин. Навчався в школі села Шибалин. Після школи навчався в Бучацькому сільськогосподарському технікумі за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

У 1989-1991 роках, проходив строкову військову службу.

Після служби працював на заводі «Мікрон» та за кордоном.

На початку повномасштабного вторгнення, 27 лютого 2022 року, добровольцем пішов захищати рідну Батьківщину.

Незламний захисник, надійний побратим, вірний син Батьківщини.

Солдат ОЛЕКСИШИН Михайло Михайлович (26.07.1970 р. – 17.05.2026 р.), майстер ремонтної майстерні артилерійського озброєння взводу технічного забезпечення 1 самохідного артилерійського дивізіону військової частини А2943 відійшов у вічність через хворобу 17 травня 2026 року.

В смутку та горі залишились мати, дружина, сестри, племінники.

Зустріч тіла Героя Михайла ОЛЕКСИШИНА відбудеться у вівторок, сьогодні, 19 травня приблизно о 18:00 год в с. Шибалин.

Чин парастасу відбудеться сьогодні, 19 травня, орієнтовно о 18:20-18:30 год. на родинному обійсті Героя (с. Шибалин, вул. Героїв Повстанців, буд.15).

Чин похорону розпочнеться в середу, завтра, 20 травня, о 12:00 год. на родинному обійсті Михайла. (с. Шибалин, вул. Героїв Повстанців, буд.15).

Прощання з Героєм відбудеться в Церкві святого апостола Іоана Богослова с. Шибалин.

Похоронять Захисника на кладовищі с. Шибалин.

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від колишньої другої школи 20 травня 2026 року о 11:20 буде відправлятись автобус до родинного обійстя Михайла.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!