Тернопільщина втратила захисника Василя Чинчака
16 травня від захворювання помер військовослужбовець Василь ЧИНЧАК, 1971 року народження, житель села Сороки. Повідомляє чортківська міська рада.
Сержант Василь Чинчак проходив військову службу на посаді бойового медика.
Його смерть — важка втрата для рідних, близьких, друзів, побратимів.
Висловлюємо щирі співчуття родині покійного.
Світла пам’ять про Василя Чинчака назавжди житиме у серцях людей, які його знали та поважали.
Вічний спокій його душі.