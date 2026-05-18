За Єрмака внесли майже 95 млн грн застави: хто профінансував вихід із СІЗО

«Схеми» зʼясували, хто вніс решту застави, щоб Єрмак вийшов з СІЗО. Зібрали більше потрібного – майже 95 млн гривень

Сім компаній за вихідні внесли більше 94 млн гривень застави за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака – і, при цьому, до призначеної судом суми в 140 млн не вистачало 85, про це повідомляють «Схеми» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Завдяки цим внескам у понеділок, 18 травня, Єрмак вийшов із буцегарні, де перебував останні кілька днів.
🔻30 мільйонів гривень застави внесла «Науково-дослідна судово-експертна установа» – приватна організація, заснована у Києві у 2017 році. Ця компанія до вересня 2025 року брала участь в тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз та досліджень.
Журналісти звернулись за коментарем до керівника Володимира Іванкова. Він так пояснив свій внесок: «Захотілося мені так зробити. Я захотів особисто внести за нього заставу. Немає жодної мотивації, це просто моє рішення. Я не його прихильник. Компанія жодним чином не відноситься до Єрмака, мені захотілося зробити коштовну рекламу, кошти все рівно повернуться. Я дивився від початку до кінця засідання (з обрання запобіжного заходу – ред.), і стаття, яка йому інкримінується, повністю розвалиться. Я розглядаю це як рекламу своєї фірми».
🔻4 мільйони гривень застави внесло адвокатське об’єднання «А.ДВА.КА.Т». Керівник об’єднання – Ярослав Куц, У 2019-2020 роках балотувався від «Європейської Солідарності» до Верховної Ради та Ірпінської міськради відповідно (як самовисуванець). У 2016 році був експертом кримінального ток-шоу «Глядач як свідок» на телеканалі «Україна». На дзвінки та повідомлення журналістів він не відповів.
Журналісти знайшли його пости у соцмережах, ще 15 травня він запитував у своїх підписників: «Єрмак – системний чолов’яга, який збудував вертикаль чи просто випадковий чєл?». Та уточнював: “Нагадую, що саме 73% привели всю ту шоблу у владу через серіал».
🔻Ще 32 мільйони гривень внесла компанія «Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж». Ця компанія з Дніпра була створена в 2000 році, і має основний вид діяльності «будівництво житлових і нежитлових будівель». У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та несплати податків.
Директор компанії Валерій Рєзнік не відповів на дзвінки та повідомлення «Схем».
🔻Ще 10,2 мільйона гривень додало приватне підприємство «СВ-ГРУП», що займається торгівлею автомобілями. «Схеми» спробували зв’язатися з одноосібною керівницею та власницею компанії Валерією Продан, утім на дзвінки та повідомлення вона не відповіла.
🔻14 мільйонів гривень внесло «Де Леге Лата» – адвокатське об’єднання з Києва, яким володіє Віталій Марфін. Чоловік, за даними члена ВРП Романа Маселка – колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів «Автомайдану» права керувати авто. У 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тисяч гривень.
У коментарі «Схемам» Віталій Марфін послався на адвокатську таємницю і не став коментувати внесення застави за Андрія Єрмака.

🔻Ще 4 мільйони гривень внесла ТОВ «Арена Марин» – як значиться в реєстрі, це логістична компанія з Одеси зі статутним капіталом в 40 тисяч гривень. Власник – 76-річний Олександр Русняк. Журналісти не змогли знайти номер чоловіка.

