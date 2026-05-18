За Єрмака внесли майже 95 млн грн застави: хто профінансував вихід із СІЗО

«Схеми» зʼясували, хто вніс решту застави, щоб Єрмак вийшов з СІЗО. Зібрали більше потрібного – майже 95 млн гривень

Сім компаній за вихідні внесли більше 94 млн гривень застави за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака – і, при цьому, до призначеної судом суми в 140 млн не вистачало 85, про це повідомляють «Схеми» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Завдяки цим внескам у понеділок, 18 травня, Єрмак вийшов із буцегарні, де перебував останні кілька днів.

30 мільйонів гривень застави внесла «Науково-дослідна судово-експертна установа» – приватна організація, заснована у Києві у 2017 році. Ця компанія до вересня 2025 року брала участь в тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз та досліджень.

Журналісти звернулись за коментарем до керівника Володимира Іванкова. Він так пояснив свій внесок: «Захотілося мені так зробити. Я захотів особисто внести за нього заставу. Немає жодної мотивації, це просто моє рішення. Я не його прихильник. Компанія жодним чином не відноситься до Єрмака, мені захотілося зробити коштовну рекламу, кошти все рівно повернуться. Я дивився від початку до кінця засідання (з обрання запобіжного заходу – ред.), і стаття, яка йому інкримінується, повністю розвалиться. Я розглядаю це як рекламу своєї фірми».

4 мільйони гривень застави внесло адвокатське об’єднання «А.ДВА.КА.Т». Керівник об’єднання – Ярослав Куц, У 2019-2020 роках балотувався від «Європейської Солідарності» до Верховної Ради та Ірпінської міськради відповідно (як самовисуванець). У 2016 році був експертом кримінального ток-шоу «Глядач як свідок» на телеканалі «Україна». На дзвінки та повідомлення журналістів він не відповів.

Журналісти знайшли його пости у соцмережах, ще 15 травня він запитував у своїх підписників: «Єрмак – системний чолов’яга, який збудував вертикаль чи просто випадковий чєл?». Та уточнював: “Нагадую, що саме 73% привели всю ту шоблу у владу через серіал».

Ще 32 мільйони гривень внесла компанія «Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж». Ця компанія з Дніпра була створена в 2000 році, і має основний вид діяльності «будівництво житлових і нежитлових будівель». У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та несплати податків.

Директор компанії Валерій Рєзнік не відповів на дзвінки та повідомлення «Схем».

Ще 10,2 мільйона гривень додало приватне підприємство «СВ-ГРУП», що займається торгівлею автомобілями. «Схеми» спробували зв’язатися з одноосібною керівницею та власницею компанії Валерією Продан, утім на дзвінки та повідомлення вона не відповіла.

14 мільйонів гривень внесло «Де Леге Лата» – адвокатське об’єднання з Києва, яким володіє Віталій Марфін. Чоловік, за даними члена ВРП Романа Маселка – колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів «Автомайдану» права керувати авто. У 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тисяч гривень.

У коментарі «Схемам» Віталій Марфін послався на адвокатську таємницю і не став коментувати внесення застави за Андрія Єрмака.

Ще 4 мільйони гривень внесла ТОВ «Арена Марин» – як значиться в реєстрі, це логістична компанія з Одеси зі статутним капіталом в 40 тисяч гривень. Власник – 76-річний Олександр Русняк. Журналісти не змогли знайти номер чоловіка.