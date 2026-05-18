Володимир Кузьма пояснив, звідки взялася цифра 98,5 грн за куб води у Тернополі

У «Тернопільводоканалі» заявили про критичну ситуацію через тарифи: борг підприємства перевищив 260 млн грн

Директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма в ефірі програми «Інформативно» на «Ух-радіо» пояснив, чому в Тернополі заговорили про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення. За його словами, чинний тариф для населення не переглядався ще з 2021 року, тоді як витрати підприємства за цей час суттєво зросли.

«Питання тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення є актуальним не тільки для Тернополя, а й для всієї України. Протягом періоду повномасштабного вторгнення водоканали не мали можливості застосовувати для населення економічно обґрунтований тариф», — зазначив Кузьма.

Він пояснив, що з березня повноваження щодо перегляду тарифів передали органам місцевого самоврядування, тому підприємство вже подало свої економічно обґрунтовані розрахунки на розгляд міської влади.

За словами керівника водоканалу, найбільшими статтями витрат є електроенергія та зарплати працівників.

«Якщо в тарифах для населення, затверджених ще на 2022 рік, вартість електроенергії була близько 5,5 гривень за кіловат-годину, то вже в лютому ми спостерігали ціну понад 16 гривень», — сказав він.

Також Кузьма наголосив на кадровій кризі підприємства.

«У нас працює близько 500 працівників. Маємо колосальні проблеми з кадрами, оскільки багато людей були мобілізовані, дехто виїхав з України. Дуже тяжко знайти молодих спеціалістів», — розповів директор.

Окремо він згадав про зростання вартості пального. Якщо у старому тарифі витрати на пальне закладалися на рівні близько 24 гривень, то нині ціни на заправках сягають 88–90 гривень.

Кузьма повідомив, що через неможливість повноцінного перегляду тарифів підприємство накопичило значні борги.

«Станом на початок 2026 року загальна заборгованість підприємства перед Міністерством фінансів вже перевищує 260 мільйонів гривень. Це більше, ніж половина річних доходів підприємства», — заявив він.

За його словами, борги виникли через кредити Світового банку, які водоканал не зміг обслуговувати в умовах збиткових тарифів.

Керівник підприємства також попередив про ризики для роботи водоканалу.

«Є вже відкрите провадження про стягнення з нас цієї суми заборгованості. Якщо суд ухвалить рішення, можуть бути паралізовані наші рахунки», — сказав Кузьма.

Він додав, що міська рада та водоканал звернулися до Міністерства фінансів, профільного міністерства та Нацкомісії з проханням напрацювати механізм реструктуризації або компенсації боргів.

Під час ефіру також прозвучала цифра можливого нового тарифу — 98,5 грн за кубометр водопостачання та водовідведення. Однак директор наголосив, що це наразі лише економічно обґрунтований розрахунок.

«98,5 гривень — це те, скільки реально мали б коштувати наші послуги сьогодні. Який буде кінцевий тариф — поки що сказати не можемо», — пояснив він.

За словами Кузьми, остаточне рішення ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування після обговорень та аналізу всіх складових тарифу.

Водночас він визнав, що передача повноважень щодо тарифів на місця частково є «перекладанням відповідальності» державою.

«Органи місцевого самоврядування отримали не лише повноваження переглядати тарифи, а й увесь шлейф проблем, які накопичувалися попередні роки», — зазначив директор водоканалу.

Коли саме нові тарифи можуть затвердити — наразі невідомо. За словами Кузьми, до 1 червня можуть не встигнути, тому процес, ймовірно, затягнеться щонайменше ще на місяць.