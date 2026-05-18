Раптово помер Степан Кубів — ексглава НБУ та нардеп

На 65-му році життя раптово помер народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Степан Кубів.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

«З глибоким сумом сприйняв трагічну звістку про раптову смерть колеги — народного депутата України Степана Кубіва. Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у парламенті та Уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни», — зазначив Стефанчук.

Степан Кубів був уродженцем Тернопільської області. У різні роки обіймав посади у Львівській облраді та Верховній Раді, а також у 2014 році очолював Національний банк України близько пів року.

У парламенті він представляв різні політичні сили: у 2012 році був обраний від «Батьківщини», у 2014 році — від «Блоку Петра Порошенка», а з 2019 року — від «Європейської солідарності».