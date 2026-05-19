Український інструмент підкорив Євробачення: бандура з Тернополя на світовій сцені

Вперше в історії міжнародного пісенного конкурсу Євробачення на сцені прозвучала українська бандура. Україну представив гурт Leléka з піснею «Ridnym», у номері якого особливе місце посів автентичний національний інструмент, повідомляє тернопільська міська рада.

Разом зі співачкою Вікторією Лелекою на сцені виступив бандурист Ярослав Джусь, який грав на унікальній харківській бандурі, створеній командою майстрів, серед яких — тернополянин Дмитро Губ’як.

Тернопільський майстер — серед творців інструмента

Дмитро Губ’як — заслужений артист України, бандурист, вокаліст, доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та викладач Тернопільського фахового коледжу імені Соломії Крушельницької.

Саме він ще у 2019 році став ідейним натхненником та координатором створення нової моделі харківської бандури, яка сьогодні прозвучала на одній із найпрестижніших сцен світу.

Над інструментом для Євробачення працювала команда майстрів: тернополяни Дмитро Губ’як та Олег Мельник, а також львів’янин Віктор Рубай.

Складна конструкція та новий механізм

За словами Дмитра Губ’яка, сучасна харківська бандура є високотехнологічним інструментом, який неможливо виготовити без спеціальних механізмів.

«Бандура на сьогодні — це не той інструмент, який можна зробити “на коліні” без спеціальних механізмів. Сучасна харківська бандура — це складний інструмент, для якого було розроблено абсолютно нову модель механізму, адже вона повинна давати можливість виконувати найрізноманітніший репертуар — від автентичних кобзарських дум до джазу чи класики», — пояснив майстер.

Рекордні терміни виготовлення

Майстри працювали над інструментом у надзвичайно стислий термін — менш ніж за місяць бандура була повністю готова. Це стало важливою подією для українського музичного мистецтва, адже харківська бандура вперше прозвучала на сцені Євробачення, представивши українську традицію у сучасному звучанні.

Від ідеї 2019 року до світової сцени

Розробку нової моделі харківської бандури Дмитро Губ’як разом з Олегом Мельником розпочав у 2019 році. Поштовхом стала пандемія коронавірусу та перехід на дистанційне навчання, що дало більше часу для творчих експериментів.

«Я, як виконавець, хотів насамперед створити інструмент для себе — такий, який давав би можливість реалізовувати творчі задуми і відкривав ширші виконавські можливості», — розповідає Дмитро Губ’як.

Відродження харківської бандури

Сучасна харківська бандура, яку розвивають майстри з Тернополя, поєднує українську традицію та новітні технології.

«Бандура — унікальний інструмент, який належить українському народові й не має аналогів у світі. Існують два основні типи — харківська та київська бандури, які різняться формою і технікою гри. З 40-х років ХХ століття харківська бандура в Україні була забута, тому для мене особливо важливо продовжувати її відродження. Ми не просто повертаємо традицію — ми розвиваємо її. Бандура еволюціонує і має потенціал завжди залишатися сучасною», — наголошує музикант.

Інструменти, що звучать у світі

Це не перший випадок, коли інструменти Дмитра Губ’яка звучать на великій сцені. У 2023 році під час Національного відбору на Євробачення співачка Марина Круть виступала з унікальною карбоновою бандурою, також створеною тернопільським майстром.

Сьогодні інструменти Дмитра Губ’яка відомі не лише в Україні, а й за її межами. На його бандурах грають музиканти у США, Великій Британії, Німеччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.